Радіостанція і сайт "Эхо Москвы" будуть ліквідовані

Більшістю голосів ради директорів радіо "Эхо Москвы" було ухвалено рішення про повну ліквідацію радіо, сайту та youtube-каналу "Эхо Москвы".

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

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Раніше, 2 березня 2022 року радіо було відключено від ефіру на вимогу Генпрокуратури. Роскомнагляд заблокував його сайт.

Уранці в четвер головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов припустив, що рада директорів радіо може ухвалити рішення про розірвання контракту з ним і ліквідацію радіостанції.

Повідомлення про необхідність обмежити доступ до радіо "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь" з'явилося на сайті Генеральної прокуратури РФ увечері 1 березня. У пресслужбі відомства наголосили, що відповідні вимоги вже внесені до Роскомнагляду.

Сам Олексій Венедиктов коментував, що редакція інформаційного ресурсу "не погоджується з позицією Генпрокуратури. Й оскаржуватиме рішення в суді".

Напередодні Венедиктов дав коментар "РІА Новини" і повідомив, що з країни їхати не збирається.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії почали блокувати радіостанцію "Эхо Москвы" та телеканал "Дождь" через слова про війну в Україні.