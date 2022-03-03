Начался активный этап. МУС в Гааге ведет расследование военных преступлений в Украине

Прокурор Международного уголовного суда заявил, что процесс расследования удалось сократить сразу на несколько месяцев.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге заявил, что начинается немедленное расследование возможных военных преступлений, совершенных в Украине со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Решение было принято после того, как с таким требованием в МУС обратилось рекордное количество государств-членов суда.

"Активный этап расследования официально начался после обращение от 39 стран-участников", – заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Беспрецедентное количество обращение от стран-участников ускорило процесс расследования, поскольку позволило прокурору не запрашивать одобрение суда в Гааге. Таким образом процесс расследования военных преступлений в Украине сократился сразу на несколько месяцев.

Важно

Дорога Путина в Гаагу. В поле зрения конкретные военные преступления и факт вооруженной агрессии

Теперь прокуратура начинает собирать доказательства "любых прошлых и настоящих фактов о военных преступлениях, преступления против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым лицом", – говорится в заявлении прокурора.

Отмечается, что Россия не является членом МУС и отвергает его юрисдикцию.

Суд же может расследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенных на территории Украины, независимо от национальности подозреваемых в преступлениях.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что соответствующие органы в Словакии, Эстонии, Болгарии, Литвы, Польши и Чехии готовы включиться в работу по сбору доказательств военных преступлений и нарушения международного права со стороны российской армии.