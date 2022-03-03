Почався активний етап. МКС у Гаазі веде розслідування військових злочинів в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що процес розслідування вдалося скоротити одразу на кілька місяців.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі заявив, що розпочинається негайне розслідування можливих військових злочинів, які скоїла в Україні Росія. Про це повідомляє Reuters.

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Рішення ухвалили після того, як з такою вимогою до МКС звернулася рекордна кількість держав-членів суду.

"Активний етап розслідування офіційно розпочався після звернення від 39 країн-учасників", — заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Безпрецедентна кількість звернень від країн-учасниць прискорила процес розслідування, оскільки дозволило прокурору не вимагати схвалення суду в Гаазі. Так процес розслідування військових злочинів в Україні скоротився відразу на кілька місяців.

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Тепер прокуратура починає збирати докази "будь-яких минулих і теперішніх фактів про військові злочини, злочини проти людяності або геноцид, які скоїла на будь-якій частині території України будь-яка особа", – йдеться в заяві прокурора.

Зазначають, що Росія не є членом МКС та відкидає його юрисдикцію.

А суд може розслідувати військові злочини та злочини проти людяності, скоєних на території України, незалежно від національності підозрюваних у злочинах.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що відповідні органи у Словаччині, Естонії, Болгарії, Литви, Польщі та Чехії готові долучитися до роботи зі збирання доказів військових злочинів та порушення міжнародного права з боку російської армії.