Германия рассматривает возможность отправки в Украину еще 2700 зенитных ракет, – Reuters

Иностранные СМИ сообщают, что решение пока не одобрено, но ракеты уже готовы к транспортировке.

Германия рассматривает возможность поставки 2700 зенитных ракет Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.

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На этой неделе Германия уже одобрила поставку советских ракет "Стрела", которые были на вооружении армии бывшей ГДР.

Поставка 2700 зенитных ракет пока не была одобрена Федеральным советом безопасности.

"Ракеты готовы к транспортировке", – подчеркнул источник.

В случае, если поставка все же будет одобрена, зенитные ракеты присоединяться к 1 тыс. противотанковых орудий и 500 зенитно-ракетным комплексам Stinger, которые уже были предоставлены Германией.

"Российское вторжение в Украину знаменует собой поворотный момент. Наш долг – сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от вторжения армии Путина", – заявил ранее Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, на данный момент военную помощь Украине предоставили уже 13 стран мира, среди которых США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия, Канада, Бельгия, Португалия, Греция, Румыния, Испания и Чехия. Кроме того, вооружение предоставит Швеция, нарушив нейтралитет.