Німеччина розглядає можливість відправлення в Україну ще 2700 зенітних ракет, – Reuters

Іноземні ЗМІ повідомляють, що рішення поки що не схвалили, але ракети вже готові до транспортування.

Німеччина розглядає можливість постачання 2700 зенітних ракет Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в німецькому уряді.

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Цього тижня Німеччина вже схвалила постачання радянських ракет "Стріла", які були на озброєнні армії колишньої НДР.

Постачання 2700 зенітних ракет поки що не схвалила Федеральна рада безпеки.

"Ракети готові до транспортування", – підкреслило джерело.

У разі, якщо постачання все ж таки схвалять, зенітні ракети додадуть до 1 тис. протитанкових гармат та 500 зенітно-ракетних комплексів Stinger, які вже надала Німеччина.

"Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Наш обов'язок — зробити все можливе, щоб підтримати Україну в захисті від вторгнення армії Путіна", – заявив раніше Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, наразі військову допомогу Україні надали вже 13 країн світу, серед яких США, Великобританія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Канада, Бельгія, Португалія, Греція, Румунія, Іспанія та Чехія. Окрім того, озброєння надасть Швеція, порушивши нейтралітет.