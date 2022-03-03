Энергетический рынок и запрет на выезд олигархов: СМИ пишут о подготовке США новых санкций против РФ

Стратегия Запада будет заключатся в дальнейшей изоляции России за счет ужесточения санкций. Они могут коснутся энергосектора России и олигархов из окружения Путина.

США обсуждают новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Они могут коснуться российского энергосектора, а это может повлиять на будущие инвестиции и добычу энергоресурсов. Администрация Джо Байдена готовится к ухудшению ситуации в Украине в ближайшие дни и недели, поэтому обсуждает введения дополнительных санкций против России в энергетической сфере. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновника из администрации президента США. Джо Байден также готов ввести санкции против российских олигархов и их семей. Планируют запретить их въезд в страну и передавать активы членам своей семьи, передает издание The Edge Markets со ссылкой на Bloomberg.

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По его словам чиновника, американские власти не заинтересованы в сокращении мировых поставок энергоресурсов, потому что это повысит цену на них. Однако планируется постепенное понижение статуса России, как одного из основных поставщиков на рынке энергетики.

"Мы и наши союзники и партнеры глубоко заинтересованы в том, чтобы со временем ухудшить статус России как ведущего поставщика энергии", — сказано в сообщении.

Издание The Edge Markets со ссылкой на Bloomberg сообщает, что Джо Байден также готов ввести санкции против российских олигархов и их семей в четверг 3 марта. США и их союзники планируют оказывать давление на крупных бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина. Американские санкции будут более жесткими: планируется ввести запрет на въезд в США российским олигархам, а также будут препятствовать передавать активы своим женам, детям или другим членам семьи. Потому что это распространенный способ отклониться от санкций.

"Стратегия Запада будет заключаться в дальнейшей изоляции России за счет ужесточения санкций", — пишет издание.

Напомним, 3 марта стало известно, что во Франции конфисковали 86-метровую яхту Amore Vero российского олигарха Игоря Сечина. Он считается одной из самых влиятельных фигур в РФ.

Ранее, 1 марта оператор "Северного потока-2" заявил о банкротстве из-за санкций против России. Уже распустили весь штат, а директор экономического департамента Сильвия Тальман подтвердила, что компания стала неплатежеспособной.