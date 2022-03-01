Оператор "Северного потока - 2" объявил о банкротстве из-за санкций против РФ

Компания сильно пострадала из-за санкций против России. После объявления о банкротстве уволены все сотрудники "Северного потока — 2".

1 марта компания-оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream объявила о банкротстве. Уже распустили весь штат, а директор экономического департамента Сильвия Тальманн подтвердила швейцарскому изданию, что Nord Stream стала неплатежеспособной.

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"Nord Stream стал неплатежеспособным из-за санкций США на прошлой неделе. Работники получили уведомление об увольнении. Сейчас мы информируем их об их правах и обязанностях. Я не исключаю, что пострадают и другие компании," — рассказала Сильвия Тальманн.

1 марта международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков от своей сети из-за санкций, которые Запад ввел из-за вторжения России в Украину:

"Вторжение российских войск было разрушительным для народа Украины. Наши мысли продолжают быть с теми, кто пострадал от этого вторжения. В результате введенных санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", — сказал в заявлении глава компании Майкл Мибах.

Платежная компания VISA также применяет санкции против Российской Федерации. Так, 1 марта стало известно, что компания предоставит грант $2 млн фонду UNICEF для гуманитарной помощи народу Украины.

Под санкции Евросоюза в РФ также могут попасть ведущие люксовые бренды одежды и обуви. Первой приостановила продажи в Россию люксовая онлайн-платформа Net-a-Porte.

28 февраля стало известно, что ЕС ввел новые санкции против России из-за войны, которую страна-агрессор развязала в Украине. Решение предусматривает запрет на поездки в Евросоюз.