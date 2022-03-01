Оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство через санкції проти РФ
Компанія сильно постраждала через санкції проти Росії. Після оголошення про банкрутство звільнено всіх співробітників "Північного потоку-2".
1 березня компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream оголосила про банкрутство. Уже розпустили весь штат, а директорка економічного департаменту Сільвія Тальман підтвердила швейцарському виданню, що Nord Stream стала неплатоспроможною.
"Nord Stream став неплатоспроможним через санкції США минулого тижня. Працівники отримали повідомлення про звільнення. Зараз ми інформуємо їх про їхні права та обов'язки. Я не виключаю, що постраждають й інші компанії", — розповіла Сільвія Тальман.
1 березня міжнародна платіжна система Mastercard відключила кілька російських банків від своєї мережі через санкції, які Захід запровадив через вторгнення Росії в Україну:
"Вторгнення російських військ було руйнівним для народу України. Наші думки продовжують бути з тими, хто постраждав від цього вторгнення. Внаслідок введених санкцій ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", — сказав у заяві глава компанії Майкл Мібах.
Платіжна компанія VISA також застосовує санкції проти Російської Федерації. Так, 1 березня стало відомо, що компанія надасть гранту $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги народу України.
Під санкції Євросоюзу до РФ також можуть потрапити провідні люксові бренди одягу та взуття. Першою призупинила продажі до Росії люксова онлайн-платформа Net-a-Porte.
28 лютого стало відомо, що ЄС запровадив нові санкції проти Росії через війну, яку країна-агресор розв'язала в Україні. Рішення передбачає заборону на поїздки до Євросоюзу.