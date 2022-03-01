Оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство через санкції проти РФ

Компанія сильно постраждала через санкції проти Росії. Після оголошення про банкрутство звільнено всіх співробітників "Північного потоку-2".

1 березня компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream оголосила про банкрутство. Уже розпустили весь штат, а директорка економічного департаменту Сільвія Тальман підтвердила швейцарському виданню, що Nord Stream стала неплатоспроможною.

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"Nord Stream став неплатоспроможним через санкції США минулого тижня. Працівники отримали повідомлення про звільнення. Зараз ми інформуємо їх про їхні права та обов'язки. Я не виключаю, що постраждають й інші компанії", — розповіла Сільвія Тальман.

1 березня міжнародна платіжна система Mastercard відключила кілька російських банків від своєї мережі через санкції, які Захід запровадив через вторгнення Росії в Україну:

"Вторгнення російських військ було руйнівним для народу України. Наші думки продовжують бути з тими, хто постраждав від цього вторгнення. Внаслідок введених санкцій ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", — сказав у заяві глава компанії Майкл Мібах.

Платіжна компанія VISA також застосовує санкції проти Російської Федерації. Так, 1 березня стало відомо, що компанія надасть гранту $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги народу України.

Під санкції Євросоюзу до РФ також можуть потрапити провідні люксові бренди одягу та взуття. Першою призупинила продажі до Росії люксова онлайн-платформа Net-a-Porte.

28 лютого стало відомо, що ЄС запровадив нові санкції проти Росії через війну, яку країна-агресор розв'язала в Україні. Рішення передбачає заборону на поїздки до Євросоюзу.