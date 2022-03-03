Енергетичний ринок і заборона на виїзд олігархів: ЗМІ пишуть про підготовку США нових санкцій проти РФ

Стратегія Заходу полягатиме в подальшій ізоляції Росії за рахунок посилення санкцій. Вони можуть торкнутися енергосектору Росії та олігархів із оточення Путіна.

США обговорюють нові санкції проти Росії через вторгнення до України. Вони можуть зачепити російський енергосектор, а це може вплинути на майбутні інвестиції та видобуток енергоресурсів. Адміністрація Джо Байдена готується до погіршення ситуації в Україні найближчими днями й тижнями, тому обговорює запровадження додаткових санкцій проти Росії в енергетичній сфері. Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на чиновника з адміністрації президента США. Джо Байден також готовий запровадити санкції проти російських олігархів і їхніх сімей. Планують заборонити їхній в'їзд у країну та передавати активи членам своєї сім'ї, передає видання The Edge Markets із посиланням на Bloomberg.

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За його словами чиновника, американська влада не зацікавлена в скороченні світових поставок енергоресурсів, бо це підвищить ціну на них. Однак планується поступове зниження статусу Росії як одного з основних постачальників на ринку енергетики.

"Ми та наші союзники й партнери глибоко зацікавлені в тому, щоб згодом погіршити статус Росії як провідного постачальника енергії", — сказано в повідомленні.

Видання The Edge Markets із посиланням на Bloomberg повідомляє, що Джо Байден також готовий запровадити санкції проти російських олігархів і їхніх сімей у четвер 3 березня. США та їхні союзники планують чинити тиск на великих бізнесменів із оточення президента Росії Володимира Путіна. Американські санкції будуть жорсткішими: планується запровадити заборону на в'їзд у США російським олігархам, а також перешкоджатимуть передавати активи своїм дружинам, дітям або іншим членам сім'ї. Тому що це найпоширеніший спосіб відхилитися від санкцій.

"Стратегія Заходу полягатиме в подальшій ізоляції Росії за рахунок посилення санкцій", — пише видання.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що у Франції конфіскували 86-метрову яхту Amore Vero російського олігарха Ігоря Сєчіна. Він вважається однією з найвпливовіших постатей у РФ.

Раніше, 1 березня оператор "Північного потоку-2" заявив про банкрутство через санкції проти Росії. Вже розпустили весь штат, а директорка економічного департаменту Сільвія Тальман підтвердила, що компанія стала неплатоспроможною.