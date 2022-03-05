Захарова рассказала, зачем борт правительства РФ улетел в США

Спикер российского МИД опровергла ранее озвученную версию о переговорах между США и Россией по украинскому вопросу.

Правительственный самолет Ил-96-300 Специального летного отряда "Россия", который утром, 5 марта, отправился из Санкт-Петербурга в Вашингтон, летит не на переговоры с американцами по украинскому вопросу. Настоящую цель полета озвучила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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""Неопознанный борт" компании "Россия", направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами". Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило persona non grata", – написала она.

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О том, что США отозвали аккредитацию у 12 российских дипломатов, дав неделю, чтобы они покинули страну, заявил посол РФ при Организации объединенных наций Василий Небендзя.

"Я только что получил информацию, что американские власти предприняли очередные враждебные действия против российской миссии в ООН, грубо нарушив свои обязательства, как страны, где располагается штаб-квартира ООН. Нам заявлено, что 12 человек из персонала российской дипмиссии были объявлены персонами нон-грата, и они должны покинуть Штаты до 7 марта", – сказал дипломат во время своей пресс-конференции в Нью-Йорке.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин анонсировал на выходных третий раунд переговоров с украинской стороной, однако на данный момент никакие даты и время не озвучены.