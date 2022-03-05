Захарова розповіла, навіщо борт уряду РФ відлетів до США

Речник російського МЗС спростував раніше озвучену версію про переговори між США та Росією щодо українського питання.

Урядовий літак Іл-96-300 Спеціального льотного загону "Росія", який вранці, 5 березня, вирушив із Санкт-Петербурга до Вашингтона, летить не на переговори з американцями щодо українського питання. Справжню мету польоту озвучила речник МЗС РФ Марія Захарова.

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""Непізнаний борт" компанії "Росія", що прямує з Пітера до Вашингтона, відразу бійці інформаційного фронту видали одночасно за "втечу російських" і "спробу Москви увійти в контакт з американцями". Розчарую. Цим літаком повернуться на Батьківщину російські дипломати, яких Уряд США оголосив persona non grata", — написала вона.

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Про те, що США відкликали акредитацію у 12 російських дипломатів, давши тиждень, щоб вони залишили країну, заявив посол РФ під час Організації об'єднаних націй Василь Небендзя.

"Я щойно отримав інформацію, що американська влада зробила чергові ворожі дії проти російської місії в ООН, грубо порушивши свої зобов'язання, як країни, де розташовується штаб-квартира ООН. Нам заявили, що 12 людей з персоналу російської дипмісії оголосили персонами нон ґрата, і вони мають покинути Штати до 7 березня", – сказав дипломат під час своєї пресконференції в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін анонсував на вихідних третій раунд переговорів з українською стороною, проте на цю мить жодних дат і часу не озвучили.