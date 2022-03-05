Урядовий Іл-96-300 вилетів із Росії до США (фото)

Про мету польоту російського літака невідомо. Не відкидають, що представники РФ летять на переговори зі США щодо ситуації в Україні.

Літак Іл-96-300 Спеціального льотного загону "Росія" вилетів із Санкт-Петербурга та тримає курс на Вашингтон. Про це свідчать дані Flightradar24.

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Через закрите небо літак перелетів із Москви до Санкт-Петербурга, дозаправився і нейтральними водами вилетів до Вашингтона, оминаючи Фінляндію.

Не відкидають, що росіяни прямують на переговори між США та РФ щодо ситуації в Україні, або ж обговорюватимуть черговий раунд гарантій безпеки.

[ + – ] Російський борт оминає країни, що закрили для нього своє небо, та прямує до США Фото: Скриншот

Політ росіян у США не залишився непоміченим у блогосфері.

За інформацією Wall Street Journal, Сполучені Штати та Росія встановили пряму лінію зв'язку, відому як лінія деконфліктної ситуації, щоб уникнути непорозуміння між двома збройними силами, оскільки США перекидають свої сили на східний фланг Європи у відповідь на вторгнення Росії до України.

"Сполучені Штати зберігають низку каналів для обговорення найважливіших питань безпеки з росіянами в разі непередбачених обставин або надзвичайної ситуації та з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам та ескалації", — заявив 6 березня високопоставлений представник оборонного відомства США.

Встановити таку лінію вдалося не відразу, оскільки Росія спочатку не відповіла на запит.

Аналогічну лінію вимагають і європейські союзники. За словами офіційних осіб, Європейське командування США, яке відповідає за військові операції США в регіоні, відповідатиме за американську сторону лінії.

Для США подібний досвід далеко не новий. Така ж форма зв'язку існує і з Сирією. Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада, тоді як США діють у східній частині країни для боротьби з "Ісламською державою".

Що кажуть дипломати?

Тим часом ситуація щодо нашої країни залишається напруженою. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, а її умови "мінімальні". Він наголосив, що РФ не може допустити прямої загрози нападу з території України й не може дозволити змиритися з "невгамовним прагненням" України в НАТО.

3 березня відбувся другий раунд переговорів між РФ та Україною. Відомо, що сторони домовилися про організацію гуманітарних коридорів для евакуації людей із найгарячіших точок, а також про можливе тимчасове припинення вогню за цими напрямками на період переміщення мирних громадян.

Зі свого боку США намагаються приборкати російську агресію. Так, іспанська газета El País повідомила, що отримала доступ до конфіденційних документів із відповідями США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. Фотокопії можливих відповідей англійською мовою на сайті газети. В текстах, серед іншого, йдеться про пропозицію домовитися про обмеження ядерних озброєнь та масштабів військових навчань. У Кремлі цю інформацію коментувати відмовилися

Щодо третього раунду переговорів, то, за словами російського президента Володимира Путіна, вони можуть відбутися наприкінці тижня. Враховуючи, що на ранок суботи не озвучили жодної дати та часу, є ймовірність, що терміни перенесуть.