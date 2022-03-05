Правительственный Ил-96-300 вылетел из России в США (фото)

О цели полета российского самолета неизвестно. Не исключено, что представители РФ летят на переговоры с США о ситуации по Украине.

Самолет Ил-96-300 Специального летного отряда "Россия" вылетел из Санкт-Петербурга и держит курс на Вашингтон. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Из-за закрытого неба самолет перелетел из Москвы в Санкт-Петербург, сделал дозаправку и по нейтральным водам вылетел в Вашингтон, минуя Финляндию.

Не исключено, что россияне направляются на переговоры между США и РФ по ситуации в Украине, либо же будет обсуждаться очередной раунд по гарантиям безопасности.

[ + – ] Российский борт в облет стран, закрывших для него свое небо, направляется в США Фото: Скриншот

Полет россиян в США не остался незамеченным в блогосфере.

По информации Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Россия установили прямую линию связи, известную как линия деконфликтной ситуации, чтобы избежать недопонимания между двумя вооруженными силами, поскольку США перебрасывают свои силы на восточный фланг Европы в ответ на вторжение России в Украину.

"Соединенные Штаты сохраняют ряд каналов для обсуждения важнейших вопросов безопасности с русскими в случае непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации и в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации", – заявил 6 марта высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Установить такую линию получилось не сразу, поскольку Россия сначала не ответила на запрос.

Аналогичную линию запрашивают и европейские союзники. По словам официальных лиц, Европейское командование США, которое отвечает за военные операции США в регионе, будет отвечать за американскую сторону линии.

Для США подобный опыт далеко не нов. Такая же форма связи существует и с Сирией. Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, в то время как США действуют в восточной части страны для борьбы с "Исламским государством".

Что говорят дипломаты?

Тем временем ситуация по нашей стране остается напряженной. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, а ее условия "минимальны". Он подчеркнул, что РФ не может допустить прямой угрозы нападения с территории Украины и не может позволить смириться с "неуемным стремлением" Украины в НАТО.

3 марта состоялся второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Известно, что стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации людей из наиболее горячих точек, а также о возможном временном прекращении огня по этим направлениям на период перемещения мирных граждан.

В свою очередь США предпринимают попытки обуздать российскую агрессию. Так, испанская газета El País сообщила, что получила доступ к конфиденциальным документам с ответами США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Фотокопии возможных ответов на английском языке опубликованы на сайте газеты. В текстах, среди прочего, речь идет о предложении договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений. В Кремле эту информацию комментировать отказались

Что касается третьего раунда переговоров, то, по словам российского президента Владимира Путина, они могут состояться в конце недели. Учитывая, что на утро субботы никакое время не озвучивались, есть вероятность, что их сроки будут перенесены.