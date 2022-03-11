"Украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС": Науседа об итогах саммита в Версале

На саммите Россию призвали обеспечить гуманитарный доступ к беженцам для их эвакуации.

Евросовет на неформальном саммите в Версале принял заявление об осуждении войны России против Украины, рассматривался вопрос новых санкций. Также политики обсудили перспективах вступления Украины в ЕС, передает Лига.net.

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ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины. При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", — написал он в Twitter.

Само заявление Евросовета разбито на пять пунктов. Стоит начать с четвертого, где речь идет о евроинтеграции Украины. Конкретики в изложенном нет.

"Президент Украины подал заявку на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".

В остальных пунктах сказано, что Россия и Беларусь несут полную ответственность за агрессивную войну против Украины, и виновные в этом будут привлечены к ответственности. Украину обещают всесторонне поддерживать, в том числе в вопросе беженцев, а РФ грозят новыми санкциями.

Если говорить о намерениях Укрины как можно скорее присоединится к ЕС, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите сообщил — ускоренной процедуры вступления не существует, передает ЕП.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовится в ускоренном темпе рассмотреть заявку от Украины на вступление.

1 марта Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая рекомендует странам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.