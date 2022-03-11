"Українська нація заслуговує на знати, що їй раді в ЄС": Науседа про підсумки саміту у Версалі

На саміті Росію закликали забезпечити гуманітарний доступ до біженців для їхньої евакуації.

Єврорада на неформальному саміті у Версалі ухвалила заяву про засудження війни Росії проти України, розглядалося питання нових санкцій. Також політики обговорили перспективи вступу України до ЄС, повідомляє Ліга.net.

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ЄС запропонував Єврокомісії надати висновки щодо заявки України. При цьому президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що лідери ЄС сказали "так" євроінтеграції України.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався. Тепер ми й українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує на знання, що їй раді в ЄС", — написав він у Twitter.

Сама заява Євроради розбита на п'ять пунктів. Варто розпочати з четвертого, де йдеться про євроінтеграцію України. Конкретики у викладеному немає.

"Президент України подав заявку на вступ до Європейського Союзу. Рада діяла швидко та запропонувала Комісії подати свою думку щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень договорів. Чекаючи цього і негайно, ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки та поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну слідує її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської сім'ї".

В інших пунктах сказано, що Росія та Білорусь несуть повну відповідальність за агресивну війну проти України, і винні в цьому будуть притягнуті до відповідальності. Україну обіцяють всебічно підтримувати, у тому числі щодо біженців, а РФ загрожують новими санкціями.

Якщо говорити про наміри України якнайшвидше приєднатися до ЄС, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на саміті повідомив — прискореної процедури вступу не існує, передає ЄП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС готується в прискореному темпі розглянути заявку від України на вступ.

1 березня Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка рекомендує країнам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.