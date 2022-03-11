ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ из-за вторжения в Украину, — глава Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения приведут к изоляции России от глобальной экономической системы.

Страны Европейского Союза подготовят четвертый пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге, , который проходил 11 марта, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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По ее словам, новые ограничения будут способствовать изоляции России от глобальной экономической системы, вынуждая Москву платить "большую цену" за вторжение в Украину.

Урсула фон дер Ляйен также поприветствовала решение европейских стран увеличить расходы на оборону на фоне российской военной агрессии против украинцев.

"Таким образом, нам нужен скоординированный подход, потому что только он обеспечит сохранение военно-технологического превосходства в нашей европейской промышленной базе и обеспечение оперативной совместимости между нашими европейскими вооруженными силами", — продолжила глава Еврокомиссии на брифинге.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что у Европы есть единая позиция по осуждению полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. По его словам, внутри Евросоюза сейчас рассматриваются все варианты введения нового пакета санкций против Москвы.

"Наша первоначальная цель — быстрое возвращение к миру, начиная с прекращения огня и заканчивая быстрым выводом российских войск. И именно поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию, а также поддерживаем очень требовательный диалог", — продолжил Макрон и заявил, что двери Европы всегда открыты для украинцев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз должен в два раза увеличить объем военной помощи Украине — до 500 млн евро. Глава немецкого правительства подчеркнул, что этот вопрос уже "лежит на столе" руководства ЕС.

Отметим, 11 марта президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором призвал страны Запада усилить санкции против России. По его словам, авиналеты и ракетные удары по территории Украины продолжаются, поэтому РФ должна заплатить высокую цену за свои действия против украинцев.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему не все страны вводят или усиливают санкции против России.