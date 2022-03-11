ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ через вторгнення в Україну, — глава Єврокомісії

За словами Урсули фон дер Ляєн, нові обмеження призведуть до ізоляції Росії від глобальної економічної системи.

Країни Європейського Союзу підготують четвертий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу, який проходив 11 березня, з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцом.

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За її словами, нові обмеження сприятимуть ізоляції Росії від глобальної економічної системи, змушуючи Москву платити "велику ціну" за вторгнення в Україну.

Урсула фон дер Ляєн також привітала рішення європейських країн збільшити витрати на оборону на тлі російської військової агресії проти українців.

"Так нам потрібно скоординувати підхід, бо тільки він забезпечить збереження військово-технологічної переваги в нашій європейській промисловій базі та забезпечення оперативної сумісності між нашими європейськими збройними силами", — продовжила голова Єврокомісії на брифінгу.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має єдину позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. За його словами, всередині Євросоюзу зараз розглядають всі варіанти запровадження нового пакету санкцій проти Москви.

"Наша початкова мета — швидке повернення до миру, починаючи з припинення вогню і закінчуючи швидким виведенням російських військ. І саме тому ми продовжуємо тиснути на Росію, а також підтримуємо дуже вимогливий діалог", — продовжив Макрон і заявив, що двері Європи завжди відчинені для українців.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Євросоюз має вдвічі збільшити обсяг військової допомоги Україні — до 500 млн євро. Глава німецького уряду наголосив, що це питання вже "лежить на столі" керівництва ЄС.

Зазначимо, 11 березня президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому закликав країни Заходу посилити санкції проти Росії. За його словами, авіанальоти та ракетні удари по території України продовжуються, тому РФ має заплатити високу ціну за свої дії проти українців.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чому не всі країни запроваджують чи посилюють санкції проти Росії.