Зеленський закликав Захід ввести нові санкції проти РФ через обстріл, що триває

Президент пригрозив окупантам, що їм незабаром самим знадобляться гуманітарні коридори для евакуації, якщо війська РФ продовжать обстрілювати українські території.

Російські війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по українських містах, тому країни Заходу мають запровадити нові санкції проти РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, яке було опубліковано вдень 11 березня.

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За його словами, окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти інфраструктури та руйнувати житлові будинки українців. Коментуючи нічну атаку військ РФ по Дніпру, Зеленський поцікавився, як взуттєва фабрика та дитячий садок могли загрожувати національній безпеці Росії.

Президент заявив, що санкцій щодо Москви не вистачає, оскільки авінальоти й ракетні удари по території України продовжуються.

"І я чекаю, ми вже над цим працюємо, вже сьогодні нові санкційні рішення від наших партнерів. Росія має платити за цю жахливу війну. Платити щодня!" — продовжив глава держави в новому відеозверненні.

За словами Зеленського, українська влада 11 березня організувала 12 гуманітарних маршрутів для евакуації мирного населення та доставки допомоги постраждалим від рук окупантів. У цьому контексті президент пригрозив російським військам, що незабаром їм самим знадобляться "зелені" коридори, якщо обстріл по території України триватиме.

Окремо Володимир Зеленський прокоментував неформальний саміт лідерів країн Європейського Союзу у Версалі, на якому було обговорено можливе розширення ЄС за рахунок Києва. Президент зазначив, що Україна поінформувана про підсумки зустрічі та результати голосування кожної окремої країни.

"Як ми оцінюємо прийняте рішення (схвалення євроінтеграції України — ред.)? Дуже просто: потрібно сильніше. Це не те, чого ми чекаємо. Потрібно, щоб рішення політиків співпадали з настроєм їхніх народів, європейських народів. Ми ж знаємо цей настрій. І вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає!.. Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації. Для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Повинен зробити більше для нас, для України. І для себе", — продовжив глава держави.

Зеленський у зверненні відреагував на ініціативу Росії відправити в Україну тисячі найманців із Сирії. Президент нагадав "головорізам", що РФ так само руйнувала їхні будинки, як зараз учиняє в нашій країні. Крім цього, Зеленський висміяв пропагандистський міф Кремля про "захист Донбасу та російськомовних".

"Як вони всім кричали про "захист"... Ракети, авіабомби, артилерія. А тепер ще сирійські найманці, які взагалі не розрізняють, хто і якою мовою тут розмовляє, у яку церкву ходить, яку партію підтримував. Найманці, які просто їдуть вбивати на чужу — у всіх сенсах цього слова — на чужу землю", — підсумував Зеленський у свіжому відеозверненні.

[ + – ] Зеленський закликав країни Заходу запровадити нові санкції проти Росії

Нагадаємо, 11 березня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю CNN підтвердив, що Україна готова обговорювати нейтральний статус. За його словами, Київ розраховує отримати серйозні гарантії безпеки, якщо відмовиться від вступу в НАТО.

Також 11 березня в Кремлі заговорили про можливі переговори Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що перед проведенням зустрічі переговорники "мають виконати свою роботу".