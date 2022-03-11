Зеленский призвал Запад ввести новые санкции против РФ из-за продолжающихся обстрелов

Президент пригрозил оккупантам, что им скоро самим понадобятся гуманитарные коридоры для эвакуации, если войска РФ продолжат обстреливать украинские территории.

Российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам, поэтому страны Запада должны ввести новые санкции против РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано днем 11 марта.

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По его словам, оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты инфраструктуры и разрушать жилые дома украинцев. Комментируя ночную атаку войск РФ по Днепру, Зеленский поинтересовался, как обувная фабрика и детский сад могли угрожать национальной безопасности России.

Президент заявил, что санкций в отношении Москвы не хватает, поскольку авиналеты и ракетные удары по территории Украины продолжаются.

"И я ожидаю, мы уже над этим работаем, уже сегодня новые санкционные решения от наших партнеров. Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!", — продолжил глава государства в новом видеообращении.

По словам Зеленского, украинские власти 11 марта организовали 12 гуманитарных маршрутов для эвакуации мирного населения и доставки помощи пострадавшим от рук оккупантов. В этом контексте президент пригрозил российским войскам, что в скором времени им самим понадобятся "зеленые" коридоры, если обстрелы по территории Украины будут продолжаться.

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал неформальный саммит лидеров стран Европейского Союза в Версале, на котором обсуждалось возможное расширение ЕС за счет Киева. Президент отметил, что Украина проинформировала об итогах встречи и результатах голосования каждой отдельной страны.

"Как мы оцениваем принятое решение (одобрение евроинтеграции Украины — ред.)? Очень просто: нужно сильнее. Это не то, чего мы ждем. Нужно, чтоб решения политиков совпадали с настроением их народов, европейских народов. Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение. Каждый политик хорошо знает!.. Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации. Для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины. И для себя", — продолжил глава государства.

Зеленский в обращении отреагировал на инициативу России отправить в Украину тысячи наемников из Сирии. Президент напомнил "головорезам", что РФ также само разрушала их дома, как сейчас поступает в нашей стране. Помимо этого, Зеленский высмеял пропагандистский миф Кремля о "защите Донбасса и русскоязычных".

"Как они всем кричали о "защите"… Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которых вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужую – во всех смыслах этого слова – на чужую земли", — подытожил Зеленский в свежем видеообращении.

[ + – ] Зеленский призвал страны Запада ввести новые санкции против России

Напомним, 11 марта замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью CNN подтвердил, что Украина готова обсуждать нейтральный статус. По его словам, Киев рассчитывает получить серьезные гарантии безопасности. если откажется от вступления в НАТО.

Также 11 марта в Кремле заговорили о возможных переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перед проведением встречи переговорщики "должны выполнить свою работу".