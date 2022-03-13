С территории Ирана совершили ракетный удар по Курдистану: снаряды упали возле посольства США
По данным ближневосточных СМИ, баллистические ракеты Фатех-110 класса "земля-земля" были запущены с территории военной базы Хасабад в Иране.
Более десяти баллистических ракет были запущены по городу Эрбиль — столице Иракского Курдистана. Об этом информирует Reuters со ссылкой на власти региона.
Известно, что запуск баллистических ракет был произведен из-за пределов Ирака. Курдские официальные лица утверждают, что жертв в результате ракетного обстрела нет.
Высокопоставленный американский чиновник в комментарии Reuters заявил, что более десяти баллистических ракет были запущены с территории Иранской Республики.
В социальных сетях также опубликовали видео, на котором, возможно, зафиксирован запуск баллистических ракет по Иракскому Курдистану. Автор публикации утверждает, что ракетный удар был осуществлен с территории военной базы Хасабад в Иране.
Издание The Wall Street Journal утверждает, что целью ракетного удара было строящееся американское посольство в Эрбиле. По предварительным данным, с территории Ирана запускали 12 ракет, одна из которых упала на расстоянии километра от дипломатического ведомства США.
Курдские источники рассказали изданию Al Arabiya, что Эрбиль, вероятно, обстреливали твердотопливными боеголовками Fateh-110 класса "земля-земля". Производителем этих баллистических ракет является Иранская Республика. В результате обстрела, по информации журналистов, также пострадало здание, в котором расположена редакция телеканала Kurdistan24.
Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани осудил ракетный удар по Эрбилю и назвал его террористическим актом, который был направлен против мирных кварталов.
"Эрбиль не склонится перед трусами, осуществившими террористическую атаку, направленную против некоторых районов Эрбиля, и я решительно осуждаю это, я прошу храбрых жителей Эрбиля проявлять терпение и подчиняться указаниям органов безопасности. Спасибо за ваше терпение", — говорится в заявлении политика.
Издание New arab сообщает, что Иран осуществил ракетный удар по Эрбилю, в котором расположено посольство и авиабаза США, после того, как власти исламской Республики обвинили Израиль в ликвидации своих генералов на территории Сирии.
Сирийское агентство новостей SANA, в свою очередь, утверждает, что баллистические ракеты были выпущены по "оккупационной военной базе Соединенных Штатов" на севере Ирака.
"В субботу вечером несколько ракет поразили консульство США и базу США в районе международного аэропорта Эрбиль, что привело к возникновению там пожара", — пишет подконтрольное властям СМИ.
Напомним, ранее издание The Financial Times рассказывало, как Венесуэле и Иранской Республике удается обойти нефтяные санкции США.
Также сообщалось, что Россия совместно с Китаем и Ираном проводила военные учения перед началом полномасштабного вторжения в Украину.