З території Ірану завдали ракетного удару по Курдистану: снаряди впали біля посольства США.

За даними близькосхідних ЗМІ, балістичні ракети Фатех-110 класу "земля-земля" запустили з території військової бази Хасабад в Ірані.

Понад десять балістичних ракет було запущено по місту Ербіль — столиці Іракського Курдистану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на владу регіону.

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Відомо, що запуск балістичних ракет було здійснено з-за меж Іраку. Курдські офіційні особи стверджують, що жертв внаслідок ракетного обстрілу немає.

Високопоставлений американський чиновник у коментарі Reuters заявив, що понад десять балістичних ракет було запущено з території Іранської Республіки.

У соціальних мережах також опублікували відео, на якому, можливо, зафіксовано запуск балістичних ракет по Іракському Курдистану. Автор публікації стверджує, що ракетний удар було здійснено з території військової бази Хасабад в Ірані.

[ + – ] Ракетний удар по Ербілю, в якому розташовані посольство та авіабаза США.

Видання The Wall Street Journal стверджує, що метою ракетного удару було американське посольство, що будується в Ербілі. За попередніми даними, із території Ірану запускали 12 ракет, одна з яких упала на відстані кілометра від дипломатичного відомства США.

Курдські джерела розповіли виданню Al Arabiya, що Ербіль, ймовірно, обстрілювали твердопаливними боєголовками Fateh-110 класу "земля-земля". Виробником цих балістичних ракет є Іранська Республіка. Внаслідок обстрілу, за інформацією журналістів, також постраждала будівля, в якій розташована редакція телеканалу Kurdistan24.

[ + – ] Іран завдав ракетного удару по Курдистану

Прем'єр-міністр Іракського Курдистану Масрур Барзані засудив ракетний удар по Ербілю та назвав його терористичним актом, який був спрямований проти мирних кварталів.

"Ербіль не схилиться перед трусами, які здійснили терористичну атаку, спрямовану проти деяких районів Ербіля, і я рішуче засуджую це, я прошу хоробрих мешканців Ербіля виявляти терпіння і підкорятися вказівкам органів безпеки. Дякуємо за ваше терпіння", — йдеться у заяві політика.

[ + – ] Ракетний удар Ірану по Іракському Курдистану

Видання New arab повідомляє, що Іран здійснив ракетний удар по Ербілю, в якому розташоване посольство та авіабаза США, після того, як влада ісламської Республіки звинуватила Ізраїль у ліквідації своїх генералів на території Сирії.

Сирійське агентство новин SANA, у свою чергу, стверджує, що балістичні ракети були випущені по "окупаційній військовій базі Сполучених Штатів" на півночі Іраку.

"У суботу ввечері кілька ракет вразили консульство США та базу США в районі міжнародного аеропорту Ербіль, що призвело до виникнення там пожежі", — пише підконтрольне владі ЗМІ.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times розповідало, як Венесуелі та Іранській Республіці вдається оминути нафтові санкції США.

Також повідомлялося, що Росія спільно з Китаєм та Іраном проводила військові навчання перед початком повномасштабного вторгнення до України.