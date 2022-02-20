Примарний флот друзів Путіна. FT — про те, як Іран та Венесуела оминають санкції США

Три найбільші морські компанії заявили, що підсанкційну нафту перевозять 70 із 850 існуючих супертанкерів. Це підриває бізнес тих, хто дотримується правил.

Три танкерні компанії, які забезпечують 11% флоту суден для перевезення нафти у світі, заявили, що приблизно 70 супертанкерів з 850 нафти, що перевозять, забезпечують торгівлю приблизно 400 млн барелів санкційної нафти на рік. Їхня кількість збільшилася на 20-25 суден з 2019 року незважаючи на санкції США, які американці ввели проти Ірану та Венесуели, повідомляє Financial Times.

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Керівники компаній Euronav, DHT Holdings і Frontline заявили, що торгівля нафтою, що підпадає під санкції, підірвала танкерний бізнес. За словами представників компаній, застосування санкцій змусить покупців іранської та венесуельської нафти шукати інших продавців та перевізників.

Торгівля нафтою, що підпадає під санкції, сприяла спаду попиту на танкери, коли високі ціни на нафту спонукали нафтопереробні заводи скоротити запаси нафти, створені, коли ціни були нижчими, а не купувати нову нафту. Ціна на нафту зараз становить близько 92 доларів за барель.

США знову запровадили санкції щодо експорту іранських енергоресурсів після того, як адміністрація Трампа у 2018 році вийшла з іранської ядерної угоди 2015 року зі світовими державами.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та деякі високопосадовці перебувають під санкціями США через корупцію та незаконний обіг наркотиків.

Оцінити розмір так званого "тіньового" флоту та обсяг експорту нафти, на який поширюються санкції, складно, оскільки іранську та венесуельську нафту перевантажують на різні судна та змішують, перед тим, як вона досягне точки призначення. Також на танкерах використовують підроблені документи, змінюють місця реєстрації та використовують підставні компанії.

Самір Мадані, співзасновник TankerTrackers.com, оцінює глобальний тіньовий флот супертанкерів у 107 суден, не рахуючи танкерів під іранським прапором.

Представники танкерних компаній заявили, що санкції США щодо Ірану були неефективними і, по суті, підживлювали підвищення цін для західних споживачів, тому що додавання іранської нафти, що не підпадає під санкції, на світовий ринок могло б знизити ціни на нафту.

Нагадуємо, що світові ціни на нафту зростають через загрозу вторгнення РФ до України. Експерти прогнозують, що можлива війна загрожує світовому енергетичному ринку.

Щодо санкцій проти Росії у разі можливого вторгнення в Україну, то вони не передбачають відключення від SWIFT. Про це заявив держдеп США.

Фокус також писав, що Євросоюз почав обговорювати пакет санкцій проти РФ за вторгнення в Україну. Кожна країна намагається знайти спосіб, як захистити себе від наслідків запровадження санкцій для Росії.