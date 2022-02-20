Призрачный флот друзей Путина. FT — о том, как Иран и Венесуэла обходят санкции США

Три крупнейшие морские компании заявили, что подсанкционную нефть перевозят 70 из 850 существующих супертанкеров. Это подрывает бизнес тех, кто соблюдает правила.

Три танкерные компании, которые обеспечивают 11% флота судов для перевозки нефти в мире, заявили, что примерно 70 супертанкеров из 850 перевозящих нефть, обеспечивают торговлю примерно 400 млн баррелей санкционной нефти в год. Их количество увеличилось на 20-25 судов с 2019 года несмотря на санкции США, которые американцы ввели против Ирана и Венесуэлы, сообщает Financial Times.

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Руководители компаний Euronav, DHT Holdings и Frontline заявили, что торговля подпадающей под санкции нефтью подорвала танкерный бизнес. По словам представителей компаний, применение санкций заставит покупателей иранской и венесуэльской нефти искать других продавцов и перевозчиков.

Торговля подпадающей под санкции нефтью способствовала спаду спроса на танкеры, когда высокие цены на нефть побудили нефтеперерабатывающие заводы сократить запасы нефти, созданные, когда цены были ниже, а не покупать новую нефть. Цена на нефть в настоящее время составляет около 92 долларов за баррель.

США вновь ввели санкции в отношении экспорта иранских энергоресурсов после того, как администрация Трампа в 2018 году вышла из иранской ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и некоторые высокопоставленные чиновники находятся под санкциями США из-за коррупции и незаконного оборота наркотиков.

Оценить размер так называемого "теневого" флота и объем экспорта нефти, на который распространяются санкции, сложно, поскольку иранскую и венесуэльскую нефть перегружают на разные суда и смешивают, перед тем, как она достигнет точки назначения. Также на танкерах используют поддельные документы, меняют места регистрации и используют подставные компании.

Самир Мадани, соучредитель TankerTrackers.com, оценивает глобальный теневой флот супертанкеров в 107 судов, не считая танкеров под иранским флагом.

Представители танкерных компаний заявили, что санкции США в отношении Ирана были неэффективными и, по сути, подпитывали повышение цен для западных потребителей, потому что добавление не подпадающей под санкции иранской нефти на мировой рынок могло бы снизить цены на нефть.

Напоминаем, что мировые цены на нефть растут из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Эксперты прогнозируют, что возможная война угрожает мировому энергетическому рынку.

Что касается санкций против России в случае возможного вторжения в Украину, то они не предусматривают отключения от SWIFT. Об этом заявил Госдеп США.

Фокус также писал о том, что Евросоюз начал обсуждать пакет санкций против РФ за вторжение в Украину. Каждая страна пытается найти способ, как защитить себя от последствий введения санкций для России.