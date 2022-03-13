Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде, — СМИ (фото)

По данным журналистов, в Калининградском заливе судно, строительство которого обошлось в 87 млн евро, базируется с 9 февраля.

Президент России Владимир Путин до полномасштабного вторжения в Украину спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде. Об этом пишет издание "Украинская правда".

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По данным журналистов, 82-метровая яхта Graceful президента РФ Владимира Путина расположена на реке Прегель.

В российском Калининграде судно базируется с 9 февраля. Журналисты отмечают, что ранее 82-метровая яхта Graceful в течение нескольких месяцев базировалась в порту Гамбурга. На верфи Blohm and Voss должны были осуществить плановую модернизацию носовой и надпалубной части.

[ + – ] Путин спрятал свою яхту в Калининградском заливе

Информацию о том, что 82-метровая яхта Владимира Путина спрятана в Калининграде, также свидетельствуют данные мониторингового портала MarineTraffic. В частности, на ресурсе можно увидеть проложенный маршрут судна президента РФ из немецкого Гамбурга в российский порт.

[ + – ] Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде [ + – ] Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде [ + – ] Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде [ + – ] Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде

Яхта Graceful — 82-метровое судно, которое связывают с президентом России Владимиром Путиным. Яхта была построена в 2014 году за 87 млн евро. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Заказчиком строительства яхты Graceful выступила кипрская "дочка" государственной компании "Совкомфлот".

К Владимиру Путину судно начали приписывать в 2018 году, когда журналисты проанализировали маршруты передвижения президента РФ. Выяснилось, что в 2016 году глава Кремля отправился в оккупированную Керчь, и туда же из Сочи вышла 82-метровая яхта. На сайте "Администрации морских портов Балтийского моря" сказано, что судно принадлежит компании "Аргумент". Фирма с аналогичным названием фигурировала в расследовании оппозиционера Алексея Навального "Дворец Путина" — ее сотрудников наняли для обслуживания строительства дворца и нескольких связанных с ним объектов.

Учредителями "Аргумента", по данынм журналистов, являются экс-глава структуры ФСО Олег Кузнецов (его департамент был заказчиком-застройщиком проекта по строительству "дворца Путина"), а также действующий глава Управделами президента Александр Колпаков.

Напомним, 12 марта появилась информация о том, Минфин США заинтересовался суперяхтой за $700 млн, которая может принадлежать Владимиру Путину. Судно длиной 140 метров пришвартована в итальянской Тоскане.