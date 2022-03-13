Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, у Калінінградській затоці судно, будівництво якого коштувало 87 млн євро, базується з 9 лютого.

Президент Росії Володимир Путін до повномасштабного вторгнення в Україну сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді. Про це пише видання "Українська правда".

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За даними журналістів, 82-метрова яхта Graceful президента РФ Володимира Путіна розташована на річці Преголя.

У російському Калінінграді судно базується з 9 лютого. Журналісти зазначають, що раніше 82-метрова яхта Graceful протягом кількох місяців базувалася у порту Гамбурга. На верфі Blohm and Voss мали здійснити планову модернізацію носової та надпалубної частини.

[ + – ] Путін сховав свою яхту в Калінінградській затоці

Інформацію про те, що 82-метрова яхта Володимира Путіна захована в Калінінграді, також свідчать дані моніторингового порталу MarineTraffic. Зокрема, на ресурсі можна побачити прокладений маршрут судна президента РФ із німецького Гамбурга до російського порту.

[ + – ] Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді [ + – ] Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді [ + – ] Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді [ + – ] Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді

Яхта Graceful — 82-метрове судно, яке пов'язують із президентом Росії Володимиром Путіним. Яхта була збудована в 2014 році за 87 млн євро. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Замовником будівництва яхти Graceful стала кіпрська "дочка" державної компанії "Совкомфлот".

Володимиру Путіну судно почали приписувати в 2018 році, коли журналісти проаналізували маршрути пересування президента РФ. З'ясувалося, що в 2016 році глава Кремля вирушив до окупованої Керчі, і туди ж із Сочі вийшла 82-метрова яхта. На сайті "Адміністрації морських портів Балтійського моря" сказано, що судно належить компанії "Аргумент". Фірма з аналогічною назвою фігурувала в розслідуванні опозиціонера Олексія Навального "Палац Путіна" — її співробітників найняли для обслуговування будівництва палацу та кількох пов'язаних із ним об'єктів.

Засновниками "Аргументу", за даними журналістів, є ексглава структури ФСО Олег Кузнєцов (його департамент був замовником-забудовником проєкту з будівництва "палацу Путіна"), а також чинний голова Управління справами президента Олександр Колпаков.

Нагадаємо, 12 березня з'явилася інформація про те, що Мінфін США зацікавився супер'яхтою за $700 млн, яка може належати Володимиру Путіну. Судно завдовжки 140 метрів пришвартовано в італійській Тоскані.