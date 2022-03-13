США решили лишить Россию предметов роскоши: опубликован список
До этого времени запрет на предметы роскоши действовал только в отношении Северной Кореи.
США не будут завозить предметы роскоши в Россию — министерство торговли опубликовало перечень запретных товаров на экспорт в РФ. Запрет будет действовать с 16 марта.
В перечень запретных товаров входят некоторые спиртные напитки, табачные изделия, предметы одежды, ювелирные изделия, транспортные средства и предметы антиквариата.
"Мы не позволим Путину и его приближенным продолжать жить в роскоши, причиняя огромные страдания всей Восточной Европе. Сегодняшнее действие лишает их еще одного источника комфорта и напоминает им о том, что Россия становится все более изолированной", — говорится в сообщении министерства.
Перечень запрещенных на ввозв РФ товаров:
- алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
- табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
- косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
- саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
- меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
- некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
- драгоценные камни и ювелирные изделия;
- судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
- концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
Как сообщал лидер США Джо Байден, страны Большой семерки планируют расширить санкции в отношении российских олигархов и их семей.
Еще Фокус публиковал перечень компаний-гигантов, которые покинули российский рынок.