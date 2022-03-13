США вирішили позбавити Росію предметів розкоші: опубліковано список

До цього часу заборона на предмети розкоші діяла лише щодо Північної Кореї.

США не завозитимуть предмети розкоші до Росії — міністерство торгівлі опублікувало перелік заборонених товарів на експорт до РФ. Заборона діятиме з 16 березня.

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До переліку заборонених товарів входять деякі спиртні напої, тютюнові вироби, предмети одягу, ювелірні вироби, транспортні засоби та предмети антикваріату.

"Ми не дозволимо Путіну та його наближеним продовжувати жити в розкоші, завдаючи величезних страждань всій Східній Європі. Сьогоднішня дія позбавляє їх ще одного джерела комфорту і нагадує їм про те, що Росія стає все більш ізольованою", — йдеться в повідомленні міністерства.

Перелік заборонених на ввезення РФ товарів:

алкоголь (шампанське, віскі, бурбон, текіла, ром тощо);

тютюнові вироби (сигари, трубковий тютюн, нюхальний та жувальний тютюн тощо);

косметика та парфумерія (туалетна вода, засоби для макіяжу, догляду за шкірою тощо);

саквояжі, валізи, жіночі сумки;

хутряні шкірки, вироби з натурального хутра, шовк, килими;

деякий одяг та предмети одягу, деяке взуття (светри, штани, лижні костюми, купальники, рукавички, краватки тощо, якщо гуртова ціна у США становить від $1000 за одиницю);

дорогоцінне каміння та ювелірні вироби;

суднові двигуни, снігоходи, мотоцикли, деякі легкові автомобілі, включаючи електромобілі;

концертні роялі, наручний годинник, предмети мистецтва, колекційні предмети.

Як повідомляв лідер США Джо Байден, країни Великої сімки планують розширити санкції щодо російських олігархів та їхніх сімей.

Ще Фокус публікував список компаній-гігантів, які залишили російський ринок.