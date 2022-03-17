Посол РФ пригрозил Боснии и Герцоговине "примером Украины", если она вступит в НАТО

Дипломат Игорь Калабухов также отказался называть вторжение войной и заявил, что Россия не нападала на Украину.

Россия пригрозила "украинским сценарием" Боснии и Герцоговине, если она решит вступать в Североатлантический Альянс. Об этом в интервью журналистам заявил посол РФ в балканской стране Игорь Калабухов.

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По его словам, вступление Боснии и Гергоцовины в какие-то либо блоки является исключительно внутренним делом государства, однако Россия будет "реагировать на угрозы" по примеру Украины.

Калабухов засомневался в целесообразности вступления страны в НАТО, поскольку в боснийском обществе "нет консенсуса". Посол заявил, что у Кремля сейчас нет стратегии в отношении Боснии и Герцеговины, однако "Москва будет реагировать, анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Калабухов также отказался называть полномасштабное вторжение регулярной армии РФ в Украину войной.

"Это особая военная операция. Почему я думаю, что это исторический день? Потому что это начало освобождения Украины от фашистской власти, которая пришла к власти в результате государственного переворота 2014 года. Это особая военная операция, мы не нападали", — продолжил дипломат в общении с журналистами.

На заявление российского посла резко отреагировал глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич, назвав его неприемлемым. Политик заявил, что слова Игоря Калабухова об "украинском сценарии" несут угрозу не только балканской стране, но и всей стабильности в регионе.

"Сообщение российского посла о том, что последует реакция России, приводя в пример Украину, в отношении которой Россия осуществляет агрессию, является однозначным, но в то же время неприемлемым для Боснии и Герцеговины. Я обязан осудить и отвергнуть угрозы, которые представляют собой не только угрозы Боснии и Герцеговине, но и угрозы миру и стабильности на Западных Балканах", — добавил Комшич и отметил, что вступление в НАТО должно быть решением исключительно институциями страны, а не поводом для нападения РФ на Боснию и Герцеговину.

Напомним, 16 марта президент РФ Владимир Путин назвал главную цель полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, Кремль развязал войну, чтобы "сохранить суверенитет России".

17 марта в Кремле озвучили главное условие для прекращения полномасштабной войны в Украине. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подписание итогового соглашения между Киевом и Москвой поспособствует быстрому завершению конфликта.