Посол РФ пригрозив Боснії та Герцоговині "прикладом України", якщо вона вступить у НАТО

Дипломат Ігор Калабухов також відмовився називати вторгнення війною і заявив, що Росія не нападала на Україну.

Росія пригрозила "українським сценарієм" Боснії та Герцоговині, якщо вона вирішить вступати до Північноатлантичного Альянсу. Про це в інтерв'ю журналістам заявив посол РФ у балканській країні Ігор Калабухов.

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За його словами, вступ Боснії та Гергоцовини до будь-яких блоків є виключно внутрішньою справою держави, проте Росія "реагуватиме на загрози" за прикладом України.

Калабухов засумнівався у доцільності вступу країни до НАТО, оскільки в боснійському суспільстві немає консенсусу. Посол заявив, що Кремль зараз не має стратегії щодо Боснії та Герцеговини, проте "Москва реагуватиме, аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

Калабухов також відмовився називати повномасштабне вторгнення регулярної армії РФ в Україну війною.

"Це особлива воєнна операція. Чому я думаю, що це історичний день? Тому що це початок звільнення України від фашистської влади, яка прийшла до влади внаслідок державного перевороту 2014 року. Це особлива воєнна операція, ми не нападали", — продовжив дипломат у спілкуванні із журналістами.

На заяву російського посла різко відреагував глава Президії Боснії та Герцеговини Желько Комшич, назвавши її неприйнятною. Політик заявив, що слова Ігоря Калабухова про "український сценарій" несуть загрозу не лише балканській країні, а й усій стабільності в регіоні.

"Повідомлення російського посла про те, якою буде реакція Росії, наводячи в приклад Україну, щодо якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії та Герцеговини. Я зобов'язаний засудити і відкинути погрози, які являють собою не тільки загрози Боснії та Герцеговині, але й загрози миру та стабільності на Західних Балканах", — додав Комшич і зазначив, що вступ у НАТО має бути рішенням виключно інституціями країни, а не приводом для нападу РФ на Боснію і Герцеговину.

Нагадаємо, 16 березня президент РФ Володимир Путін назвав головну мету повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, Кремль розв'язав війну, щоб "зберегти суверенітет Росії".

17 березня у Кремлі озвучили головну умову для припинення повномасштабної війни в Україні. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, підписання підсумкової угоди між Києвом і Москвою сприятиме швидкому завершенню конфлікту.