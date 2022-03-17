Макрон призвал готовится к большой войне в Европе (видео)

Французский лидер считает, что на континенте может начаться "вооруженный конфликт высокой интенсивности".

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне на Европейском континенте. Об этом он заявил в эфире французского телеканала BFM.TV.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", — сказал французский лидер.

[ + – ] Макрон призывает готовится к войне в Европе

Отметим, ранее, в обращении к нации в среду Макрон заявил, что война в Украине сигнализирует об "смене эры" для Европы, которая должна стать более суверенной силой и строить общую оборону.

Ранее французский президент также заявлял, что дипломатического решения у войны в Украине нет. Предположения о том, что в ближайшие несколько часов будет подписано российско-украинское соглашение о прекращении огня, французский президент назвал нереалистичными.

Также французского лидера заподозрили в копировании стиля украинского президента Владимира Зеленского. Президент Франции, который ранее появлялся на публике исключительно в костюмах, "засветился" небритым и в толстовке.