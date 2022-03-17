Макрон закликав готуватися до великої війни в Європі (відео)

Французький лідер вважає, що на континенті може розпочатися "збройний конфлікт високої інтенсивності".

Президент Франції Еммануель Макрон закликає готуватися до великої війни на Європейському континенті. Про це він заявив в ефірі французького телеканалу BFM.TV.

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"Наші сили — єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатися на нашому континенті", — сказав французький лідер.

[ + – ] Макрон закликає готуватися до війни в Європі

Зазначимо, раніше у зверненні до нації в середу Макрон заявив, що війна в Україні сигналізує про "зміну ери" для Європи, яка має стати сувереннішою силою і будувати спільну оборону.

Раніше французький президент також заявляв, що дипломатичного рішення у війни в Україні немає. Припущення про те, що протягом найближчих кількох годин буде підписано російсько-українську угоду про припинення вогню, французький президент назвав нереалістичними.

Також французького лідера запідозрили в копіюванні стилю українського президента Володимира Зеленського. Президент Франції, який раніше з'являвся на публіці винятково в костюмах, "засвітився" неголеним і в толстовці.