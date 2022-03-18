Спилберг и его супруга пожертвовали $1млн гуманитарной помощи Украине

Помощь от семьи голливудского режиссера получили 5 благотворительных организаций.

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его супруга Кейт Кепшоу передали 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом 17 марта сообщило издание Variety.

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Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кэпшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине и из соседних стран. Средства получили:

Польский Красный Крест;

Польское гуманитарное действие;

World Central Kitchen;

Общество помощи еврейским иммигрантам ( ХИАС);

ХИАС); Фонд срочных действий (UAF).

Издание пишет, что после того, как в результате нападения России на Украину более миллиона беженцев стали вынужденными переселенцами, голливудские знаменитости взяли на себя обязательства по сбору средств на нужды украинских беженцев.

Известно, что известный голливудский сценарист и кинорежиссер Стивен Спилберг имеет украинские корни. Его оба деда были родом из Украины — по материнской линии из Одессы, по отцовской из деревушки под Каменец-Подольским. Однажды он признался, что в детстве в его семье звучала русская речь, его любимое блюдо — украинский борщ.Впервые Спилберг приехал в Украину в возрасте 59 лет. Как только он вышел из самолета он произнес: "Наконец-то я на родной земле".

Ранее сообщалось, что бельгийский король Филипп и его супруга Матильда решили принять у себя три семьи беженцев из Украины. Их поселят в двух квартирах, принадлежащих королевской семье, которые предназначены для размещения людей с низкими доходами.

Британский певец Стинг и его супруга Труди Стайлер передали на нужды украинских беженцев большую партию гуманитарной помощи. Как сообщил сооснователь благотворительного центра Help Ukraine и бизнесмен Андрей Ставницер, супруги оказали "щедрую финансовую помощь".