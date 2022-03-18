Спілберг та його дружина пожертвували $1 млн гуманітарної допомоги Україні

Допомогу від сім'ї голлівудського режисера отримали 5 благодійних організацій.

Американський кінорежисер Стівен Спілберг та його дружина Кейт Кепшоу передали 1 мільйон доларів як гуманітарну допомогу українським біженцям. Про це 17 березня повідомило видання Variety.

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Через свій благодійний фонд Hearthland Foundation Спілберг та Кепшоу виділили гроші декільком організаціям в Україні та із сусідніх країн. Кошти отримали:

Польський Червоний Хрест;

Польська гуманітарна дія;

World Central Kitchen;

Товариство допомоги єврейським іммігрантам ( ХІАС);

ХІАС); Фонд термінових дій (UAF).

Видання пише, що після того, як внаслідок нападу Росії на Україну понад мільйон біженців стали вимушеними переселенцями, голлівудські знаменитості взяли на себе зобов'язання щодо збору коштів на потреби українських біженців.

Відомо, що відомий голлівудський сценарист та кінорежисер Стівен Спілберг має українське коріння. Його обидва діди були родом з України — по материнській лінії з Одеси, по батьківській — із села під Кам'янець-Подільським. Якось він зізнався, що в дитинстві в його сім'ї звучала російська мова, його улюблена страва — український борщ. Вперше Спілберг приїхав до України у віці 59 років. Як тільки він вийшов з літака, він сказав: "Нарешті я на рідній землі".

Раніше повідомляли, що бельгійський король Філіп та його дружина Матильда вирішили прийняти в себе три сім'ї біженців з України. Їх поселять у двох квартирах, що належать королівській сім'ї, призначених для розміщення людей з низькими доходами.

Британський співак Стінг та його дружина Труді Стайлер передали на потреби українських біженців велику партію гуманітарної допомоги. Як повідомив співзасновник благодійного центру Help Ukraine і бізнесмен Андрій Ставніцер, подружжя надало "щедру фінансову допомогу".