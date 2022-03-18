Более 70% россиян "за" войну в Украине, что вызывает у них чувство радости, - опрос

Чем старше россияне, тем они более одобряют агрессию РФ против Украины.

Более 70% россиян поддерживают войну с Украиной и испытывают от этого такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов, передает Радио Свобода.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды в связи с войной. Молодое поколение до 18 лет проявило обиду и разочарование от происходящего.

Беспокоились из-за войны двое из пяти россиян, особенно это характерно для молодых людей.

Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу войны. Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Кроме того, в РФ возросло число людей, поддерживающих нзависимость "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм на счет личного материального положения из-за введенных санкций.

Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – из государственных телеканалов.

По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Еще до полномасштабного вторжения РФ группа "Рейтинг" провела в Украине опрос, который показал, что 64% населения уверены в победе ВСУ над российскими захватчиками.

9 марта появились данные опроса в Украине, которые свидетельствуют о том, что большая часть населения подерживает встпуление страны в НАТО.