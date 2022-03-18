Понад 70% росіян "за" війну в Україні, що викликає в них почуття радості, — опитування
Чим старші росіяни, тим більше схвалюють агресію РФ проти України.
Понад 70% росіян підтримують війну з Україною та відчувають від цього такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія. Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів, передає Радіо Свобода.
Росіяни старші за 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії у зв'язку з війною. Молоде покоління до 18 років проявило образу та розчарування від того, що відбувається.
Переймалися війною двоє з п'яти росіян, особливо це характерно для молодих людей.
Росіяни в середніх вікових групах (від 25 до 44 років) частіше повідомляли про почуття тривоги та страху щодо війни. Понад половина опитаних віком від 55 років підтримує війну з Україною.
Крім того, у РФ зросла кількість людей, що підтримують незалежність "ДНР" та "ЛНР". Тоді ж зростає песимізм щодо особистого матеріального становища через запроваджених санкцій.
Опитування також показали, що три чверті населення Росії дізнається про новини про війну з телевізора. З них 87 відсотків (і 64 відсотки всіх жителів Росії) — з державних телеканалів.
На думку соціологів, молоді росіяни віком до 35 років з більшою ймовірністю будуть з деякою або повною недовірою ставитися до новин про Україну, якщо порівняти зі старшим поколінням. Водночас автори дослідження зазначають, що молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.
Ще до повномасштабного вторгнення РФ група "Рейтинг" провела в Україні опитування, яке показало, що 64% населення впевнені в перемозі ЗСУ над російськими загарбниками.
9 березня з'явилися дані опитування в Україні, які свідчать про те, що більша частина населення підтримує зростання країни в НАТО.