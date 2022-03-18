Понад 70% росіян "за" війну в Україні, що викликає в них почуття радості, — опитування

Чим старші росіяни, тим більше схвалюють агресію РФ проти України.

Понад 70% росіян підтримують війну з Україною та відчувають від цього такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія. Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів, передає Радіо Свобода.

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Росіяни старші за 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії у зв'язку з війною. Молоде покоління до 18 років проявило образу та розчарування від того, що відбувається.

Переймалися війною двоє з п'яти росіян, особливо це характерно для молодих людей.

Росіяни в середніх вікових групах (від 25 до 44 років) частіше повідомляли про почуття тривоги та страху щодо війни. Понад половина опитаних віком від 55 років підтримує війну з Україною.

Крім того, у РФ зросла кількість людей, що підтримують незалежність "ДНР" та "ЛНР". Тоді ж зростає песимізм щодо особистого матеріального становища через запроваджених санкцій.

Опитування також показали, що три чверті населення Росії дізнається про новини про війну з телевізора. З них 87 відсотків (і 64 відсотки всіх жителів Росії) — з державних телеканалів.

На думку соціологів, молоді росіяни віком до 35 років з більшою ймовірністю будуть з деякою або повною недовірою ставитися до новин про Україну, якщо порівняти зі старшим поколінням. Водночас автори дослідження зазначають, що молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ група "Рейтинг" провела в Україні опитування, яке показало, що 64% населення впевнені в перемозі ЗСУ над російськими загарбниками.

9 березня з'явилися дані опитування в Україні, які свідчать про те, що більша частина населення підтримує зростання країни в НАТО.