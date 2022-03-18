Южнокорейская компания LG прекращает поставки техники в Россию
В компании признали, что "глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью" своих работников. На рынке России предприятие работало 32 года.
Южнокорейская компания LG Electrinics, которая производит электронику и бытовую технику, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Бренд будет "внимательно следить за развитием ситуации". Об этом cообщили на официальном сайте LG.
Кроме того, производитель сообщил, что будет оказывать гуманитарную помощь. Однако не уточнили, кому конкретно.
"Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", — заявили в компании.
Южнокорейский бренд вышел на рынок России 32 года назад. Первое российское представительство LG Electronics в Москве было открыто в марте 1990 года.
Напомним, 18 марта Япония, Австралия и Новая Зеландия заявили о введении новых санкций против России. Они касаются официальных российских лиц, а также государственных учреждений и банков России.
Ранее, 17 марта Компания AbbVie, которая поставляет ботокс и филлеры, остановила поставки в Россию. Аналоги ботокса найти возможно, а вот замены филлерам – нет. В компании добавили, что продолжают следить за безопасностью своих сотрудников в Украине.