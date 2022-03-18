Южнокорейская компания LG прекращает поставки техники в Россию

В компании признали, что "глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью" своих работников. На рынке России предприятие работало 32 года.

Южнокорейская компания LG Electrinics, которая производит электронику и бытовую технику, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Бренд будет "внимательно следить за развитием ситуации". Об этом cообщили на официальном сайте LG.

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Кроме того, производитель сообщил, что будет оказывать гуманитарную помощь. Однако не уточнили, кому конкретно.

"Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", — заявили в компании.

Южнокорейский бренд вышел на рынок России 32 года назад. Первое российское представительство LG Electronics в Москве было открыто в марте 1990 года.

Напомним, 18 марта Япония, Австралия и Новая Зеландия заявили о введении новых санкций против России. Они касаются официальных российских лиц, а также государственных учреждений и банков России.

Ранее, 17 марта Компания AbbVie, которая поставляет ботокс и филлеры, остановила поставки в Россию. Аналоги ботокса найти возможно, а вот замены филлерам – нет. В компании добавили, что продолжают следить за безопасностью своих сотрудников в Украине.