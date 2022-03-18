Південнокорейська компанія LG припиняє постачання техніки до Росії

У компанії визнали, що "глибоко стурбовані здоров'ям та безпекою" своїх працівників. На ринку Росії підприємство працювало 32 роки.

Південнокорейська компанія LG Electrinics, яка виробляє електроніку та побутову техніку, оголосила про зупинення всіх поставок до Росії. Бренд "уважно стежитиме за розвитком ситуації". Про це повідомили на офіційному сайті LG.

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Крім того, виробник повідомив, що надаватиме гуманітарну допомогу. Проте, не уточнили, кому конкретно.

"Ми глибоко стурбовані здоров'ям і безпекою всіх людей, і LG, як і раніше, віддана підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги", — заявили в компанії.

Південнокорейський бренд вийшов на ринок Росії 32 роки тому. Перше російське представництво LG Electronics у Москві було відкрито в березні 1990 року.

Нагадаємо, 18 березня Японія, Австралія та Нова Зеландія заявили про запровадження нових санкцій проти Росії. Вони стосуються офіційних російських осіб, а також державних установ та банків Росії.

Раніше, 17 березня Компанія AbbVie, яка постачає ботокс та філери, зупинила поставки до Росії. Аналоги ботоксу знайти можливо, а ось заміни філерам – ні. У компанії додали, що продовжують стежити за безпекою своїх працівників в Україні.