Бермудские острова отозвали сертификаты у большинства самолетов РФ: что это означает

Из-за санкций надзорный орган не может проверить пригодность к полетам 745 самолетов, которым теперь запрещено летать за пределами РФ.

Бермудские острова отменили сертификаты летной пригодности для большинства российских самолетов. Об этом 18 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем Телеграм-канале.

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Такое решение приняли в управлении гражданской авиации Бермудских островов 12 марта. На своем официальном сайте ведомство отметило, что международные санкции значительно осложнили надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией.

"Система летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может с уверенностью утверждать, пригодны ли эти самолеты к полетам", — отметила пресс-служба. — "Для любого самолета, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года, временная приостановка вступает в силу сразу после приземления".

Как пишет агентство Reuters, ни один самолет не может летать без сертификата летной годности, который выдается органом гражданской авиации страны, где самолет зарегистрирован. Консультационная компания IBA сообщила: из почти 1000 самолетов российского флота 745 зарегистрированы на Бермудских островах, 713 из них находятся в аренде, а 32 — в собственности.

Михаил Подоляк утверждает, что почти все самолеты, находящиеся в лизинге, в настоящее время не вылетают за пределы России по двум причинам:

риск аннулирования сертификатов летной годности другими структурами;

директива Евросоюза, предусматривающая расторжение лизинговых договоров с российскими операторами в течение 3-6 месяцев.

"Россияне, которые всегда и везде нарушают международные правила, уже объявили, что не будут производить лизинговые платежи, а будут национализировать самолеты. Ждем масштабного конфликта с жесткими исками", — заявил Михаил Подоляк.

Представитель ОП добавил, что национализированные самолеты продолжат летать только внутри России. При этом производители силовых установок для авиалайнеров Rolls Royce и General Electric теоретически могут удаленно заблокировать двигатели благодаря онлайн-системе или же объявить, что больше не котролируют обслуживание оборудования — в таком случае пилоты могут отказаться от полетов.

"Нашим британским и американским друзьям вместо хороших разговоров о моральной поддержке желательно организационно покончить с внутренними рейсами Аэрофлота на территории РФ. Это просто. Если, конечно, захотеть этого", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил авиакомпаниям пользоваться иностранными лизинговыми самолетами. Новый закон позволяет эксплуатировать транспортные средства даже без сертификата. У российских авиакомпаний в лизинге находятся около 780 самолетов, более 500 арендованы у зарубежных предприятий.

17 марта МВД заявило, что украинская армия сбила треть всех самолетов российской армии. Только за 16 марта ВСУ уничтожили 10 единиц воздушной техники РФ, несмотря на ограниченные ресурсы.