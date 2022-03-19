Бермудські острови відкликали сертифікати більшості літаків РФ: що це означає

Через санкції наглядовий орган не може перевірити придатність до польотів 745 літаків, яким тепер заборонено літати за межами РФ.

Бермудські острови відмінили сертифікати льотної придатності для більшості російських літаків. Про це 18 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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Таке рішення ухвалили в управлінні цивільної авіації Бермудських островів 12 березня. На своєму офіційному сайті відомство зазначило, що міжнародні санкції значно ускладнили нагляд за безпекою літаків, які експлуатує Росія.

"Система льотної придатності була обмежена настільки, що BCAA не може з упевненістю стверджувати, чи придатні ці літаки до польотів", — зазначила прес-служба. — "Для будь-якого літака, що знаходиться в повітрі о 23:59 UTC 12 березня 2022 року, тимчасове призупинення набирає чинності відразу після приземлення".

Як пише агентство Reuters, жоден літак не може літати без сертифікату льотної придатності, який видається органом цивільної авіації країни, де зареєстрований літак. Консультаційна компанія IBA повідомила: із майже 1000 літаків російського флоту 745 зареєстровано на Бермудських островах, 713 з них перебувають в оренді, а 32 — у власності.

Михайло Подоляк стверджує, що майже всі літаки, що перебувають у лізингу, нині не вилітають за межі Росії з двох причин:

ризик анулювання сертифікатів льотної придатності іншими структурами;

директива Євросоюзу, що передбачає розірвання лізингових договорів із російськими операторами протягом 3-6 місяців.

"Росіяни, які завжди і скрізь порушують міжнародні правила, вже оголосили, що не вироблятимуть лізингові платежі, а націоналізуватимуть літаки. Чекаємо на масштабний конфлікт з жорсткими позовами", — заявив Михайло Подоляк.

Представник ОП додав, що націоналізовані літаки продовжуватимуть літати лише всередині Росії. При цьому виробники силових установок для авіалайнерів Rolls Royce і General Electric теоретично можуть віддалено заблокувати двигуни завдяки онлайн-системі або ж оголосити, що більше не королюють обслуговування обладнання — у такому разі пілоти можуть відмовитися від польотів.

"Нашим британським та американським друзям замість хороших розмов про моральну підтримку бажано організаційно покінчити з внутрішніми рейсами Аерофлоту на території РФ. Це просто. Якщо, звичайно, захотіти цього", — наголосив Михайло Подоляк.

Раніше президент РФ Володимир Путін дозволив авіакомпаніям користуватися іноземними лізинговими літаками. Новий закон дає змогу експлуатувати транспортні засоби навіть без сертифікату. У російських авіакомпаній у лізингу знаходяться близько 780 літаків, понад 500 орендовані у зарубіжних підприємств.

17 березня МВС заявило, що українська армія збила третину всіх літаків російської армії. Тільки за 16 березня ЗСУ знищили 10 одиниць повітряної техніки РФ, незважаючи на обмежені ресурси.