Слив данных из сервиса "Яндекс Еда" раскрыл информацию об агентах ГРУ РФ, — СМИ (фото)

По данным журналистов, на опубликованной карте также отображались метки с заказами, именами и номерами телефонов сотрудников штаб-квартиры Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Слив базы данных сервиса "Яндекс Еда" привел к рассекречиванию сотрудников Главного управления разведки Генштаба ВС РФ. Об этом пишет издание "Новая газета".

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Как известно, 22 марта в соцсетях распространили ссылку на карту, на которой отображаются личные данные клиентов сервиса "Яндекс Еда". Среди "слитой" информации — имена, номера телефонов и адреса, куда курьеры отвозили заказы.

На карте отображались не только клиенты из России, но и из Беларуси, Израиля и Казахстана. Создатели сервиса также предлагали пользователям обратиться по указанному номеру, чтобы удалить свои данные из слитой базы сервиса.

[ + – ] В соцсетях создали карту с личными данными клиентов сервиса "Яндекс Еда"

Компания "Яндекс" 1 марта информировала об утечке личной информации клиентов сервиса "Яндекс Еда". Руководство утверждало, что инцидент произошел "по вине недобросовестных сотрудников". В "Яндексе" тогда заверяли, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей.

Журналисты "Новой газеты" обратили внимание, что среди слитых личных данных клиентов содержатся и метки с заказами, именами и номерами телефонов сотрудников штаб-квартиры Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, известной как "Аквариум".

Сервис "Яндекс Еда", в отрошении которого Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение законодательства о персональных данных, в данный момент пытается минимизировать последствия слива вместе с силовиками.

Напомним, в начале марта программист и создатель Telegram Павел Дуров развенчал миф о том, что популярный мессенджер опасен для украинцев. По словам миллиардера, он не предоставлял ФСБ РФ личные данные пользователей из Украины.

Также сообщалось, что в феврале произошел слив личных данных страховщиков Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.