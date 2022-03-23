Злив даних із сервісу "Яндекс Їжа" розкрив інформацію про агентів ГРУ РФ, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, на опублікованій карті також відображалися мітки із замовленнями, іменами та номерами телефонів співробітників штаб-квартири Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Злив бази даних сервісу "Яндекс Їжа" призвів до розсекречення співробітників Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ. Про це пише видання "Нова газета".

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Як відомо, 22 березня у соцмережах розповсюдили посилання на карту, на якій відображаються особисті дані клієнтів сервісу "Яндекс Їжа". Серед "злитої" інформації — імена, номери телефонів та адреси, куди кур'єри відвозили замовлення.

На карті відображалися не лише клієнти з Росії, а й з Білорусі, Ізраїлю та Казахстану. Автори сервісу також пропонували користувачам звернутися за вказаним номером, щоб видалити свої дані зі злитої бази сервісу.

[ + – ] У соцмережах створили картку з особистими даними клієнтів сервісу "Яндекс Їжа"

Компанія "Яндекс" 1 березня інформувала про витік особистої інформації клієнтів сервісу "Яндекс Їжа". Керівництво стверджувало, що інцидент стався "з вини несумлінних співробітників". В "Яндексі" тоді запевняли, що витік не торкнувся банківських, платіжних даних, а також логінів та паролів.

Журналісти "Нової газети" звернули увагу, що серед злитих особистих даних клієнтів містяться і мітки із замовленнями, іменами та номерами телефонів співробітників штаб-квартири Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, відомої як "Акваріум".

Сервіс "Яндекс Їжа", щодо якого Роскомнагляд склав адміністративний протокол за порушення законодавства про персональні дані, наразі намагається мінімізувати наслідки зливу разом із силовиками.

Нагадаємо, на початку березня програміст і творець Telegram Павло Дуров розвінчав міф про те, що популярний месенджер небезпечний для українців. За словами мільярдера, він не надавав ФСБ РФ особисті дані користувачів з України.

Також повідомлялося, що у лютому стався злив особистих даних страховиків Моторного (транспортного) страхового бюро України.