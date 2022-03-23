Западные компании требуют, чтобы РФ вернула им 500 самолетов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев утверждает, что российское правительство думает над выкупом самолетов, однако они обойдутся России в $20 млрд.

Западные компании, которые давали российским авиакомпаниям самолеты в лизинг, потребовали от России вернуть им более 500 воздушных суден. Выкуп самолетов обойдется стране в $20 миллиардов. Об этом заявил Министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает российское издание "Интерфакс".

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Российский чиновник назвал это политическим решением. По его словам, если отдать этих 500 самолетов, то их не смогут перепродать и ремаркетировать. Савельев добавил, что сейчас правительство России думает, над выкупом иностранных самолетов, однако они обойдутся стране в $20 млрд. Всего у России сейчас около 1,3 тысячи воздушных суден.

"Уже запросы поступили на более чем 500 самолетов иностранного производства. Мы сейчас определяемся с правительством (выкупать ли — Ред.), я вам просто скажу объем выкупа — это $20 млрд. по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма", — сказал он.

Напомним, 14 марта Reuters сообщал, что Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям пользоваться иностранными лизинговыми самолетами. Он подписал закон, который позволяет использовать иностранные воздушные судна без сертификата.

Ранее, 26 февраля Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставлять в Россию самолеты и запчасти, а также их техобслуживание и страхование. Запрет касается новых и уже существующих лизинговых контрактов с переходным периодом до 28 марта.