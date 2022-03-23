Західні компанії вимагають, щоб РФ повернула їм 500 літаків

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв стверджує, що російський уряд думає про викуп літаків, однак вони обійдуться Росії $20 млрд.

Західні компанії, які давали російським авіакомпаніям літаки в лізинг, зажадали від Росії повернути їм понад 500 повітряних суден. Викуп літаків коштуватиме країні $20 мільярдів. Про це заявив міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, повідомляє російське видання "Інтерфакс".

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Російський урядовець назвав це політичним рішенням. За його словами, якщо віддати ці 500 літаків, то їх не зможуть перепродати й ремаркетувати. Савельєв додав, що зараз уряд Росії думає про викуп іноземних літаків, однак вони обійдуться країні у $20 млрд. Загалом у Росії зараз близько 1,3 тисячі повітряних суден.

"Уже запити надійшли на понад 500 літаків іноземного виробництва. Ми зараз визначаємо з урядом (чи викуповувати — Ред.), я вам просто скажу об'єм викупу — це $20 млрд за залишковою вартістю, якщо викуповувати те, що ми недоплатили. Це дуже велика сума", — сказав він.

Нагадаємо, 14 березня Reuters повідомляв, що Володимир Путін дозволив російським авіакомпаніям користуватися іноземними лізинговими літаками. Він підписав закон, який дає змогу використовувати іноземні повітряні судна без сертифікату.

Раніше, 26 лютого Євросоюз увів санкції, які забороняють постачати у Росію літаки та запчастини, а також їхнє техобслуговування та страхування. Заборона стосується нових і вже існуючих лізингових контрактів із перехідним періодом до 28 березня.