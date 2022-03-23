"Эта война не должна была начаться": Турция в ООН потребовала от России остановиться

Развязанная Россией в Украине война, по словам Феридуна Синирлиоглу, является грубейшим нарушением международного права.

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что военная агрессия России против Украины является грубейшим нарушением международного права и призвал российские войска немедленно покинуть территорию нашей страны без всяких условий. Об этом он заявил на чрезвычайном совещании Совет Безопасности ООН в связи с гуманитарной катастрофой в Украине.

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"Мировое сообщество не может с этим смириться, это грубейшее нарушение международное права", — подчеркнул Синирлиоглу.

Также он заявил, что "Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня",

"В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться, и немедленно должна прекратиться", — сказал Синирлиоглу.

Также постпред Турции довел до сведения присутствующих критическую ситуацию в украинском Мариуполе, где каждый день погибают женщины и дети.

Он пообещал, что Турция не оставит украинских братьев в беде.

Отмечая активные шаги Турции в дипломатическом урегулировании военного конфликта в Украине, Синирлиоглу подчеркнул, что инициатив одной страны недостаточно, все страны несут ответственность за благополучие будущих поколений.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине, Россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", — призвал Синиирлиоглу российскую власть.

Отметим, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал остановить "абсурдную войну" России против Украины. Во время общения с журналистами в Нью-Йорке 22 марта он также подчеркнул, что у этого конфликта не может быть победителя, а люди вынуждены проходить через "сущий ад".

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден отправился в Европу для переговоров по Украине с руководством ЕС и НАТО.