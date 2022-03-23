"Ця війна не повинна була початися": Туреччина в ООН вимагає від Росії зупинитися

Розв'язана Росією в Україні війна, за словами Ферідуна Сінірліоглу, є грубим порушенням міжнародного права.

Постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу заявив, що військова агресія Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права, і закликав російські війська негайно залишити територію нашої країни без жодних умов. Про це він заявив на надзвичайній нараді Рада Безпеки ООН у зв’язку з гуманітарною катастрофою в Україні.

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"Світова спільнота не може з цим змиритися, це грубе порушення міжнародного права", — наголосив Сінірліоглу.

Також він заявив, що "Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню",

"У цій війні не може бути переможців. Це війна не повинна була починатися та негайно повинна припинитися", — сказав Сінірліоглу.

Також постпред Туреччини довів до відома присутніх критичну ситуацію в українському Маріуполі, де щодня гинуть жінки та діти.

Він пообіцяв, що Туреччина не залишить українських братів у біді.

Наголошуючи на активних кроках Туреччини в дипломатичному врегулюванні військового конфлікту в Україні, Сінірліоглу наголосив, що ініціатив однієї країни недостатньо, всі країни несуть відповідальність за благополуччя майбутніх поколінь.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню в Україні, Росія має припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно залишити територію суверенної держави без жодних умов", — закликав Сінірліоглу російську владу.

Зазначимо, що раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також закликав зупинити "абсурдну війну" Росії проти України. Під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку 22 березня він також підкреслив, що цей конфлікт не може мати переможця, а люди змушені проходити через "суще пекло".

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден вирушив у Європу для переговорів щодо України з керівництвом ЄС і НАТО.