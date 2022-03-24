У Байдена рассказали, сколько украинских беженцев готовы принять США

Вторжение РФ вызвало самый быстро развивающийся кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

США планируют принять до 100 тысяч украинцев, бегущих от войны. Об этом сообщили в администрации американского лидера Джо Байдена 24 марта, передает Reuters.

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Объявление совпало со встречей президента США Джо Байдена с европейскими лидерами в Брюсселе 24 марта для координации западного ответа на кризис.

По данным ООН, более 3,5 миллиона человек бежали с момента вторжения России в Украину 24 февраля, что привело к напряжению систем поддержки в соседних европейских странах, принимающих их.

США собираются принять украинцев не только по программе переселения беженцев — планируется привлечь семейные визы или "гуманитарное досрочное разрешение".

Издание отмечает, что до того, как кризис разразился в Украине, Байден запустил крупнейшую в США программу переселения со времен войны во Вьетнаме, приняв около 80 тыс. афганцев после того, как американские войска покинули Афганистан после 20 лет войны.

Отмечается, что США также выделили миллиарды долларов в качестве помощи странам, которые принимают беженцев из Украины.

Напонмим, украинских беженцев в Дании не будут интегрировать в местное сообщество. Политики говорят, что украинцы должны будут вернуться восстанавливать Родину.

Также Фокус писал, какие страны больше всех принимают украинских беженцев. В тройку лидеров входят Польша, Румыния, Молдова.