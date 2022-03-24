У Байдена розповіли, скільки українських біженців готові прийняти США

Вторгнення РФ викликало кризу біженців у Європі, що найшвидше розвивається, з часів Другої світової війни.

США планують прийняти до 100 тисяч українців, які тікають від війни. Про це повідомили в адміністрації американського лідера Джо Байдена 24 березня, повідомляє Reuters.

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Оголошення збіглося із зустріччю президента США Джо Байдена з європейськими лідерами у Брюсселі 24 березня для координації західної відповіді на кризу.

За даними ООН, понад 3,5 мільйони людей бігли з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого, що призвело до напруги систем підтримки в сусідніх європейських країнах, які їх приймають.

США збираються прийняти українців не лише за програмою переселення біженців — планується залучити сімейні візи чи "гуманітарний достроковий дозвіл".

Видання зазначає, що до того, як криза вибухнула в Україні, Байден запустив найбільшу в США програму переселення з часів війни у В'єтнамі, прийнявши близько 80 тис. афганців після того, як американські війська залишили Афганістан після 20 років війни.

Зазначається, що США також виділили мільярди доларів як допомогу країнам, які приймають біженців з України.

Нагадаємо, українських біженців у Данії не інтегруватимуть у місцеву спільноту. Політики кажуть, що українці мають повернутися відновлювати Батьківщину.

Також Фокус писав, які країни найбільше приймають українських біженців. До трійки лідерів входять Польща, Румунія, Молдова.