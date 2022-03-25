Самолет президента Польши совершил аварийную посадку: что известно (видео)

По словам главы канцелярии польского президента Якуба Кумоча, Анджей Дуда летел на встречу с Джо Байденом. Из-за инцидента программа лидеров будет немного изменена.

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Варшавы из-за неисправности. Он должен был лететь на встречу с президентом США Джо в польском Жешуве. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Якуб Кумоч в комментарии польскому изданию "PAP".

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Польский лидер должен был встречать американского президента в 14:00 (в 15:00 по Киеву), однако программа встречи президентов Джо Байдена и Анджея Дуды будет немного изменена.

В пресс-службе варшавского аэропорта сообщили, что самолет, на котором был Анджей Дуда, после взлета вернулся в аэропорт и благополучно приземлился в 13:40 (14:40 по Киеву). Сообщается, что польский президент вылетел в Жешув на резервном самолете и уже находится там. Он приземлился в аэропорту около 15:00 (16:00 по Киеву)

Напомним, 24 марта Анджей Дуда предложил НАТО ввести миротворцев в Украину. По его словам, события в Украине — прецедент со времен Второй мировой войны.

Ранее, 23 марта сообщалось, что Джо Байден отправился в Европу для переговоров по вопросу Украины с руководством Европейского Союза. Американский президент заявил, что будет добиваться того, чтобы Владимир Путин сполна заплатил за происходящее в Украине.