Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку: що відомо (відео)

За словами голови канцелярії польського президента Якуба Кумоча, Анджей Дуда летів на зустріч із Джо Байденом. Через інцидент програма лідерів буде трохи змінена.

Літак із президентом Польщі Анджеєм Дудою на борту здійснив аварійну посадку в аеропорту Варшави через несправність. Він мав летіти на зустріч із президентом США Джо Байденом у польському Жешуві. Про це повідомив голова канцелярії президента Польщі Якуб Кумоч у коментарі польському виданню "PAP".

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Польський лідер мав зустрічати американського президента о 14:00 (о 15:00 за Києвом), проте програма зустрічі президентів Джо Байдена та Анджея Дуди буде трохи змінена.

У пресслужбі варшавського аеропорту повідомили, що літак, на якому був Анджей Дуда, після зльоту повернувся до аеропорту та благополучно приземлився о 13:40 (14:40 за Києвом). Повідомляється, що польський президент вилетів до Жешува на резервному літаку і вже перебуває там. Він приземлився в аеропорту близько 15:00 (16:00 за Києвом)

Нагадаємо, 24 березня Анджей Дуда запропонував НАТО ввести миротворців в Україну. За його словами, події в Україні є прецедентом з часів Другої світової війни.

Раніше, 23 березня, повідомлялося, що Джо Байден вирушив до Європи для переговорів щодо питання України з керівництвом Європейського Союзу. Американський президент заявив, що добиватиметься того, щоб Володимир Путін сповна заплатив за те, що відбувається в Україні.