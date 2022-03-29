Британское правительство призывает срочно разорвать контракты с компаниями из РФ и Беларуси

Государственные деньги не должны финансировать военную машину Путина, заявил канцлер Стив Баркли.

Правительство Великобритании разработало документ, в котором говорится о рекомендации организациям государственного сектора срочно пересмотреть и желательно расторгнуть контракты с российскими и белорусскими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба британского Кабинета министров.

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Данные рекомендации обусловлены вооруженным вторжением России в Украину и решительным его осуждением международного сообщества.

Канцлер герцогства Ланкастерского Стив Баркли сообщил, что в руководстве, опубликованном сегодня для группы закупок в государственном секторе для учреждений, включая государственные ведомства и больницы, рекомендуется выявить любые контракты с российскими и белорусскими компаниями и по возможности их расторгнуть. Вместо сотрудничества с этими компаниями предлагается сменить поставщиков в минимальные сроки.

"Государственные деньги не должны финансировать военную машину Путина. Мы просим больницы, советы и другие организации государственного сектора срочно рассмотреть все пути, по которым можно ограничить коммерческие связи с Россией", — заявил Баркли.

Канцлер заверил, что британское правительство будет продолжать тесно сотрудничать с такими организациями, гарантированно дав им возможность законным путем разорвать коммерческие связи с РФ.

В сообщении также отмечено, что согласно данным британского МИД с момента начала конфликта Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 российских физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в одном из известнейших лондонских универмагов Harrods продавцы из-под прилавка продают российскую водку. Однако купить российское спиртное могут только "особые клиенты" и за немалые деньги.

Великобритания включила в санкционные списки россиян Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаску, Александра Лебедева и других олигархов. Их активы в стране заморожены, а всем британским гражданам запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения.